Какие работы сейчас проводятся на мосту в Новоайдаре? ВИДЕО

Мост через реку Айдар расположен на км 42 + 533 автомобильной дороги Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар (Новоайдарский район, пгт Новоайдар). Подрядчик – ООО «Мостстройком» (г. Днепр). Реконструкция продолжаются в рамках проекта “Большое строительство”.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.



Мостостроители придерживаются графика проведения ремонтных работ, работают круглосуточно. Заказчик работ – Служба автомобильных дорог в Луганской области.



Работы выполняются по левой стороне моста. В середине октября состоится укладка асфальта.

Как ожидается, во второй декаде октября перейдут на правую проезжую часть моста.



При благоприятных погодных условиях, в ноябре должны быть завершены основные работы, которые обеспечат беспрепятственный проезд. К концу года – устройство освещения моста, установка ограждения и дорожных знаков.

Во время проведения работ на мосту дорога не перекрыта, работы ведутся по одной стороне.



Места проведения работ ограждены, техника безопасности строго соблюдается, люди работают в спецодежде, организовано реверсивное движение, установлены знаки и ограждение, работает светофор.



Ход проведения работ, соблюдения технологического цикла находились под ежедневным контролем специалистов Службы автомобильных дорог в Луганской области и независимых экспертов (ООО «Ежис Украины» (Франция).