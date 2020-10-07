ООН о распространении коронавируса в ОРДЛО: Сейчас каждый день госпитализируют 700 человек

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зарегистрировано 4 888 случаев коронавируса, в частности 265 человек погибли.

Как передает Укринформ, об этом сообщают в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН.

Как отметили в Управлении, с приходом холодов из-за распространения коронавируса ситуация на оккупированном Донбассе будет ухудшаться.

«Сейчас там госпитализируют уже около 700 человек в день, пребывание пациентов в больницах становится все более длительным, и система здравоохранения вскоре перестанет справляться с наплывом зараженных», – заявили в ООН.

Гуманитарные организации предоставляют жителям востока Украины воду, продукты питания, одеяла, подушки, одежду и другие предметы первой необходимости, а также экстренную медицинскую помощь и психологическую поддержку. Однако, по состоянию на начало октября, план гуманитарного реагирования для Украины был профинансирован только на 36 процентов.