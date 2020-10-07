Завершается ремонт дороги «Никольск – Морозовка – Мусиевка – Бараниковка» в Меловском районе

На завершающем этапе находятся работы по текущему среднему ремонту автомобильной дороги О130801 в Меловском районе.

Об этом сообщает пресс-служба райгосадминистрации.

Работы проводятся на участках «Никольск – Морозовка – Мусиевка – Бараниковка» на участке км 8 000 – км 13 + 000.

Как было уже отмечено, работы ведутся за счет средств государственного дорожного фонда подрядной организацией «Еврострой компани», которая избрана по результатам тендеров, проведенных Службой автомобильных дорог в Луганской области в системе ProZorro. По договору подряда от 11.06.2020 № 25/2020 стоимость работ составляет 37 011,436 тыс грн.

На данном участке автодороги протяженностью 5 км расчищено придорожную полосу от кустарников и мелколесья, сделано фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, устроено дорожное основание с щебеночно-песчаной смеси, и уложен слой покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10 см. Начаты работы по устройству верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см. На сегодня уже уложено 3,5 км. Вместе с тем выполняются работы по планированию и подсыпке обочины.