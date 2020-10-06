COVID-19: Луганщине рискует попасть в “оранжевую” зону

Областной лабораторный центр полностью обеспечен тестами для выявления COVID-19.

Об этом сообщил заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов на пресс-брифинге в облгосадминистрации сегодня, 6 октября, передает пресс-служба ЛОВГА

«Наш лабораторный центр имеет достаточное количество тестов и материалов для выявления коронавируса, а именно около 21000 комплектов. То есть, на ближайшие месяцы мы обеспечены. Кроме того, предусмотрено финансирование на приобретение дополнительной партии тестов », – отметил спикер.

Он акцентировал, что население игнорирует рекомендации по личной безопасности, которые весной и летом выполнялись на достаточном уровне.

Из 1332 подтвержденных за все время случаев заболевания коронавирусом в области сейчас болеют 693 человека.

147 из них находятся на стационарном лечении: город Северодонецк – 63, город Старобельск – 29 город Рубежное – 20 город Лисичанск – 18 пгт Беловодск – 11 пгт Петропавловка – 4, пгт Новопсков – 2.

546 больных лечатся амбулаторно: город Северодонецк – 147, Старобельский район – 61, Станично-Луганский район – 50, Беловодский район – 45, город Лисичанск – 44, город Рубежное – 36, Попаснянский район – 34, Кременской район – 34, Новоайдарский район – 21 Меловской район – 21, Марковский район – 20, Сватовский район – 15, Белокуракинский район – 8, Новопсковский район – 8, Троицкий район – 2.

Мужчин в Луганской заболело 42,4%, женщин – 57,6%. Больше к коронавирусу уязвимы лица 30-50 лет (35%), 50-60 (20%), более 60 (25%).

Интенсивный показатель на 100 000 населения составляет 200,5.

Владимир Жданов отметил, если загруженность коек превышает 75%, то на территории области может быть введен «оранжевый» уровень опасности.

За последнюю неделю на Луганщине выявлено 315 заболевших. Из них 86 – контактных, 43 прибыли из временно оккупированных территорий, 186 – больные пневмонией.

Спикер акцентировал, что сегодня более 180 человек лечатся от пневмонии в стационаре. У части из них подтверждено COVID-19. С середины августа и до этого времени количество заболеваний пневмонией выросла в четыре раза. Распространение происходит стремительными темпами, прогнозы неутешительны.

Важно, что базовый показатель на 100 000 населения за последние 14 дней по области составляет 84,3. Однако, в Северодонецке он равен 149,9; в Беловодском районе – 241,1; в Марковском районе – 183,5; в Меловском – 121,3.

Всего начиная с 1 сентября на COVID-19 заболели 25 школьников, 28 работников образования. Находятся на самоизоляции 1818 учеников и 298 учителей, 68 классов. На дистанционное обучение направлено 8 учебных заведений.

Среди медицинских работников коронавирус обнаружен в 112 человек.