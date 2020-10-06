Пожары в Луганской области: ликвидированы 9 из 10 очагов

На территории Луганской области продолжается тушение пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба областного спасательного ведомства.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта .

Основные усилия ГСЧС были направлены на защиту населенных пунктов. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было.

В течение 1 – 6 октября:

ликвидировано пожар лесной подстилки вблизи с. Байдовка Старобельского района на площади 50 га (12:30 01.10.2020)

пожар лесной подстилки вблизи с. Байдовка Старобельского района на площади 50 га (12:30 01.10.2020) ликвидировано пожар лесной подстилки вблизи с. Чмыровка Старобельского района на площади 50 га (6:43 03.10.2020)

пожар лесной подстилки вблизи с. Чмыровка Старобельского района на площади 50 га (6:43 03.10.2020) ликвидировано пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района на площади 20 га (19:30 03.10.2020)

пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района на площади 20 га (19:30 03.10.2020) ликвидировано лесной пожар вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района на площади 1 тыс. 400 га (9:00 03.10.2020)

лесной пожар вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района на площади 1 тыс. 400 га (9:00 03.10.2020) ликвидировано пожар камыша и сухой растительности вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района на площади 6 га (9:15 04.10.2020)

пожар камыша и сухой растительности вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района на площади 6 га (9:15 04.10.2020) ликвидировано лесной пожар вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Муратово и Капитаново Новоайдарского района на площади 2,6 тыс. га (8:30 05.10.2020)

лесной пожар вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Муратово и Капитаново Новоайдарского района на площади 2,6 тыс. га (8:30 05.10.2020) ликвидировано лесной пожар вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское на площади 6 тыс. га (8:30 05.10.2020)

лесной пожар вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское на площади 6 тыс. га (8:30 05.10.2020) ликвидировано лесной пожар вблизи с. Ольховое Станично-Луганского района на площади 2 тыс. га (20:00 05.10.2020)

лесной пожар вблизи с. Ольховое Станично-Луганского района на площади 2 тыс. га (20:00 05.10.2020) ликвидировано пожар лесной писдстилкы и сухой травы вблизи с. Артема Станично-Луганский района на площади около 4,2 га лесной подстилки и 20 га сухой травы в поле (18:20 06.10.2020).

пожар лесной писдстилкы и сухой травы вблизи с. Артема Станично-Луганский района на площади около 4,2 га лесной подстилки и 20 га сухой травы в поле (18:20 06.10.2020). ликвидировано очаг пожара вблизи села Смоляниново Новоайдарского района на площади 4 тыс. 491 га (17:00 06.10.2020), остается локализованным центр возле села Гавриловка на площади 150 га.

Итак, по состоянию на 18:30 6 октября из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 10 ячеек ликвидировано, 1 очаг локализован.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Привлечена тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ – 2 ед., ИМР – 1 ед.) и пожарный поезд.

Авиацией ГСЧС в течение 5 октября на территории Луганской области совершено 97 сбросов (320 тонн воды). С начала тушения пожаров 588 сбросов (1 тыс. 906 тонн воды).

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек .

Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек , из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек – от полученных ожогов, 3 человека – в результате сердечных приступов, 4 человека – причина гибели устанавливается. Пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Информация о уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Всего к тушению привлечены почти 1 тыс. 600 человек и 295 ед. техники , из них от ГСЧС – почти 400 человек и более 100 ед. техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская и Харьковская области), в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС.

По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 6 по 9 октября будет наблюдаться переменная облачность, без осадков , ветер юго-восточный 7-10 м / с, 7-8 октября местами порывы 15-20 м / с, температура воздуха до 24 градусов тепла .