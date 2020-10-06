Сторонники фигуранта дела об убийстве Шеремета устроили потасовки с полицией в Киеве: видео

Во вторник, 6 октября, Апелляционный суд Киева, который рассматривал апелляционную жалобу подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, оставил его под стражей. Сторонники музыканта устроили стычки с правоохранителями под зданием суда.

Об этом сообщает “Громадське”.

Группа поддержки Антоненко встретила решение судьи о продлении меры пресечения криками “Позор” и “Свободу Рифмастеру”.

Сторонники Антоненко блокировали выезд из двора суда автозака с обвиняемым. В ответ на это силовики пытались оттеснить людей от машины.

Как сообщал “источник”, 28 сентября в Шевченковском районном суде Киева прокурор зачитал короткую часть обвинительного акта подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Следствие не установило заказчиков преступления, однако предъявило обвинения исполнителям. Обвиняемые своей вины не признали.

К слову, в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета произошел новый поворот – переселенка из Донбасса Марина Мацюк сообщила, что ей известно о совершении преступления Максимом Зотовым и она сообщала об этом сотрудникам Нацполиции в 2016 году, однако ее заявление правоохранители проигнорировали.