Украине нужна своя модель безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий, – профильное министерство

К такому выводу пришли вице-премьер-министр Украины – Министр временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников с авторами и организаторами государственной политики мирной реинтеграции оккупированных территорий Республики Хорватии на встрече в Загребе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Спасибо, что нашли время пообщаться с нами, ибо цель нашего визита – получить опыт в мирной реинтеграции. И достижения, и ошибки Хорватии очень важны для нас, ведь каждая учтена ошибка – это спасенная жизнь. Наше министерство – о людях и для людей. Сама реинтеграция – это о людях, а не только о территории. У нас 420 тыс. участников боевых действий. Через войну в той или иной степени прошли более 1,5 млн наших граждан. Мир – это вопрос номер один для Украины, но точно не мир любой ценой. И безопасная реинтеграция – это не только о необходимости возвращения оккупированных территорий, это о наличии красных линий, которые мы никогда не перейдем », – отметил вице-премьер-министр Украины.

Хорватские друзья рассказали о ключевых составляющих безопасной реинтеграции: демилитаризация и безопасность, введение переходного периода, обеспечение обновления имущественных прав, социально-гуманитарная политика, установление государственного устройства на всех территориях, примирение между населением.

Особое внимание уделили вопросам информационной политики, отметив, что обеспечение информационного суверенитета и производства правильной информполитики – это большой шаг на пути к безопасной реинтеграции.

В свою очередь Резников добавил, что вопрос обеспечения устойчивого информационного суверенитета до сих пор открыт для Украины.

В рамках общения украинская и хорватская делегации пришли к выводу, что хорватский опыт безопасной реинтеграции может стать базой для украинской, но модель такой реинтеграции в Украине должна быть своя.

Хорватия предоставила ряд рекомендаций, в том числе по ВПЛ, политическому урегулированию и тому подобное.

Стороны также отдельно обсудили вопросы переходного периода, в частности, принципы, которых придерживалась Хорватия. Хорватская сторона отметила необходимость принятия законодательных актов об ответственности и об амнистии, отметив, что все, кто совершал военные преступления, должны быть привлечены к ответственности.

Алексей Резников попутно попросил хорватских коллег поделиться своими наработками.

Стоит отметить, что во время этой встречи специалисты также отметили, что до сих пор, по окончанию 25 лет, процесс реинтеграции в Хорватии полностью не завершен и сейчас он еще продолжается.