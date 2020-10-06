На Луганщине огонь прошел почти 70 га территории заповедника

30 сентября на территории Стрельцовской степи (Луганский природный заповедник) в Меловском районе произошел пожар.

Об этом сообщает Луганский природный заповедник НАН Украины.

“Сначала огонь распространялся в северо-восточных окрестностях села Криничное, но в условиях сильных порывов ветра тушение пожара было затруднено. Около 12:30 огонь перекинулся на территорию охранной зоны заповедника и впоследствии на заповедную территорию”, – сказано в сообщении.

Только в 17:20 пожар на территории заповедника был ликвидирован.

Как указывается, огонь прошел 69,3 га в пределах заповедника и его охранной зоны. Также огнем была охвачена долина реки Черепаха между селами Криничное и Великоцк.

“Огнем уничтожено участки степной и водно-болотной растительности, места обитания многих видов млекопитающих, насекомых, птиц и др., Но реальные последствия для существования некоторых видов возможно будет оценить только в течение следующего весенне-летнего периода”, – резюмировали в заповеднике.