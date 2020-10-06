Зеленский пояснил, чего добивается Кремль в Украине и почему не будет выборов в ОРДЛО

В своем крайнем интервью президент Владимир Зеленский рассказал журналистам, что Кремль хочет добиться возвращения границ Советского Союза и для этого использует телевизионную пропаганду. Но он не сможет таким образом добиться проведения выборов в ОРДЛО, пока Киев не получит контроль над всей границей на Востоке страны.

Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на Politico.

Зеленский заверил, что в Минских соглашениях есть путаница, которая не позволяет провести выборы на временно-оккупированных территориях.

По словам президента, согласно документу, все незаконные формирования боевиков должны выйти с территории Донбасса, но куда они будут выходить и кто это будет делать, неясно. А без этого пункта Украина не может получить контроль над границей, чтобы провести честные выборы в ОРДЛО.

При этом РФ натравливает пропаганду на то, чтобы восстановить территорию СССР и продолжает давить на это всей информационной политикой.