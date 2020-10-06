В Луганской области возле водоема нашли две гранаты

5 октября в 8:53 спасателям поступило сообщение, что возле с. Караван-Солодкий на поле вблизи пруда “Ковалевка” выявлено неизвестные предметы, похожие на боеприпасы.

Об этом сообщает Марковский районный отдел ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.



На место ЧП выехала мобильная оперативная группа.

При обследовании было подтверждено наличие 2 единиц (современные) гранат ВОГ-25.



К месту находки для охраны были направлены работники Марковского отдела Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области.

В 18:20 пиротехнической группой уничтожено гранаты путем контролируемого подрыва в овраге вблизи с.Подгоровка Старобельского района.