На Луганщине определены еще пять опорных больниц “второй волны”

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай провел аппаратное совещание с руководителями структурных подразделений ОГА.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Во время совещания и.о. директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Юрий Стогниев доложил об организации работы медицинских учреждений области первой волны, которые оказывают стационарную помощь пациентам с COVID-19.



Он напомнил, что для лечения больных COVID-19 определено 5 опорных больниц первой волны на 165 инфекционных коек, в частности, Северодонецкая городская многопрофильная больница – 60, Рубежанская центральная городская больница 30, Лисичанская многопрофильная больница – 35, Старобельское РТМО – 30 Беловодская многопрофильная больница 10.

Эти больницы заключили договора с Национальной службой здоровья Украины на предоставление медицинских услуг пациентам с COVID-19.



Кроме того, на базе 21 медицинского учреждения области созданы мобильные бригады по отбору, хранению и транспортировке образцов для тестирования методом ПЦР по месту нахождения пациентов.



Финансирование учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19, по договорам с НСЗУ предусматривает повышение заработной платы медработников в соответствии с государственными стандартами.



Также было определено пять заведений второй волны на 90 инфекционных коек, в том числе: Новоайдарская многопрофильная больница – 15 Новопсковское РТМО- 15 Сватовская многопрофильная больница – 20, Станично-Луганское РТМО – 20, Луганская областная детская клиническая больница – 20.



Докладчик отметил, что для организации борьбы с COVID-19 за счет областного и местных бюджетов приобретено оборудование на сумму 9200000 грн. Прежде всего это аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, медицинские отсосы, мониторы пациента, ларингоскопы, мешки Амбу, компьютерные электроэнцефалографические комплексы «BRAINTEST-16», полуавтоматические коагулометры, анализаторы электролитов биологических жидкостей, иммунофлуоресцентного и биохимические анализаторы.

Благотворители передали медучреждениям Луганщины 50 кислородных концентраторов и 20 аппаратов искусственной вентиляции легких.



Загруженность инфекционных коек больниц «первой волны» – 73%.



24 сентября протоколом внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций внесены в «желтую» зону следующие территории Луганской области: города Лисичанск и Северодонецк, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы.