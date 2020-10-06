Зеленский раскритиковал “минский формат” и пояснил важность роли Путина в переговорах

В своем недавнем интервью президент Владимир Зеленский заверил, что весьма недоволен тем, как проходят переговоры в рамках “минского формата”. Однако он уверен, что необходимо сохранять диалог. Также глава Украины считает крайне важным сохранить прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на Politico.

Зеленский заявил, что недоволен пунктами соглашения Минских договоренностей и уверен в необходимости их замены. При этом нужно сохранить диалог, так как именно в ТКГ выполняется все то, о чем договорились лидеры стран в рамках “нормандского формата”.

Президент напомнил, данные Минские соглашения предусматривают изменения Конституции страны извне, что недопустимо.

Зеленский отметил, что без прямого диалога с президентом Путиным Украина не сможет вернуть захваченные украинские территории и восстановить территориальную целостность.

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