В Луганской области +38 новых случаев COVID-19 и одна смерть

За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтверждены 38 новых случаев COVID-19, также лабораторно подтверждено выздоровление 8 человек. 1 человек умер (жительница Белокуракинского района, 71 год).

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



Новые случаи в разрезе административных территорий области: