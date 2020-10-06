В Луганской области +38 новых случаев COVID-19 и одна смерть

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За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтверждены 38 новых случаев COVID-19, также лабораторно подтверждено выздоровление 8 человек. 1 человек умер (жительница Белокуракинского района, 71 год).

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.


Новые случаи в разрезе административных территорий области:

  • г. Северодонецк +16;
  • г. Рубежное +9;
  • г. Лисичанск 2;
  • Беловодский район 2;
  • Белокуракинский район 1;
  • Станично-Луганский район +3;
  • Сватовский район 2;
  • Новоайдарский район 1;
  • Старобельский район 1;
  • Попаснянский район +1.
    Таким образом, имеем всего 1332 случая коронавирусной
    болезни, среди них 57 детей.
    Активных больных, сегодня – 693 человека, из них 17 детей. Находятся на стационарном лечении – 147, на амбулаторном – 546.