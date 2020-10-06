В Луганской области +38 новых случаев COVID-19 и одна смерть

За минувшие сутки на Луганщине лабораторно подтверждены 38 новых случаев COVID-19, также лабораторно подтверждено выздоровление 8 человек. 1 человек умер (жительница Белокуракинского района, 71 год).
Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
Новые случаи в разрезе административных территорий области:
- г. Северодонецк +16;
- г. Рубежное +9;
- г. Лисичанск 2;
- Беловодский район 2;
- Белокуракинский район 1;
- Станично-Луганский район +3;
- Сватовский район 2;
- Новоайдарский район 1;
- Старобельский район 1;
- Попаснянский район +1.
Таким образом, имеем всего 1332 случая коронавирусной
болезни, среди них 57 детей.
Активных больных, сегодня – 693 человека, из них 17 детей. Находятся на стационарном лечении – 147, на амбулаторном – 546.