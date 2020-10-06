В Луганской области собирают добровольную финансовую помощь, чтобы купить жилье пострадавшим от пожаров

На Луганщине продолжается сбор добровольной финансовой помощи, которую планируют потратить на покупку жилья взамен сгоревшего наиболее уязвимым слоям населения – многодетным семьям, людям с инвалидностью.

Об этом председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай рассказал в видеообращении в Фейсбуке , сообщает Укринформ.

По его словам, на сегодня собрано около 2 млн грн. Свою суточную зарплату в фонд помощи пострадавшим перечислили работники областной госадминистрации, к ним присоединились сотрудники Северодонецкой военно-гражданской администрации и газового хозяйства. Сбор добровольной финансовой помощи продлится до 20 октября.

“Уже составляется перечень семей, которые срочно, в первую очередь нуждаются в жилье: многодетные семьи, люди с инвалидностью, не имеющее возможности долгое время находиться у соседей или у родственников. Им в первую очередь купим квартиры или дома”, – отметил руководитель обладминистрации.

Раздавать же людям финансовую помощь по 1-1,5 тыс. грн Гайдай считает нецелесообразным.

Относительно поврежденной инфраструктуры председатель ОГА проинформировал, что во многих населенных пунктах газо- и электроснабжение уже восстановлено. Но в тех пунктах, где пламя просто уничтожило газопровод, восстановительные работы затянутся на день-два. Энергетики восстанавливают свои подстанции, свою сеть.

По словам Гайдая, пострадавшим от пожаров не придется платить дополнительных средств за эти работы.

“Мы проговорили и с электриками, и с руководством нашего поставщика газа, не будут дополнительных денег брать с людей и не будут делать им дополнительные начисления. Сейчас договариваемся, чтобы людям почти во всех случаях бесплатно делали подключения”, – отметил Гайдай.

Также он отметил, что по состоянию на утро 6 октября работники обладминистрации и ГСЧС учли 95% поврежденных огнем домов и пострадавших людей. До конца сегодняшнего дня должен быть составлен полный перечень, который передадут в центральные органы власти.

“Я уже вчера общался с Кабмином, с Минрегионстроем. Сегодня будет комиссия в Киеве, а вечером мы все документы будем им подавать, чтобы на этой или в начале следующей недели было принято решение и выделены средства. Поэтому те люди, у которых все в порядке с документами, очень быстро получат компенсацию “, – отметил глава ОГА.

Кроме того, с начальником областной налоговой обсуждена необходимость оперативно вычеркивать из списков дома, полностью уничтоженные пламенем, чтобы людям не начисляли налоги.

Еще одной важной задачей глава Луганской администрации назвал восстановление лесов. Если этим не заняться прямо сейчас, считает Гайдай, на Луганщине останется “просто песчаная пустыня”. За помощью в разработке проекта восстановления лесов, а также за финансовой и технической поддержки он планирует обратиться и к иностранным дипломатам, в частности послов Канады, Германии, Польши.