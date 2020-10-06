В приложении «Дія» появилась справка переселенца

В мобильном приложении «Дія» с 5 октября полноценно заработала электронная справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины

Над разработкой электронной версии этой справки совместно работали Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Министерством социальной политики Украины.

До этого справка была исключительно бумажной, однако теперь вместе с бумажной версией она будет доступна и в цифровом виде.

Внутренне перемещенное лицо, в установленном порядке получившее справку ВПЛ, получит отражение в электронном виде всей информации, которая есть в этой справке. Для этого нужно лишь установить мобильное приложение «Дія» и пройти электронную аутентификацию.

Справка отражает фамилию, имя и отчество ее владельца, пол, информацию о документах, подтверждающих личность, и зарегистрированное и фактическое места жительства. «Е-справку ВПЛ можно предъявлять по месту требования без дополнительного предъявления ее бумажного аналога. Она облегчит жизнь почти 1,5 миллиона украинцев, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица. Это важный шаг на пути к paperless государства », – отметил заместитель Министра по вопросам реинтеграции ВОТ Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев.

Сейчас также рассматривается алгоритм предоставления возможности для граждан подавать онлайн заявление на получение компенсации за разрушенное жилье, получение помощи на правовую защиту и другие услуги, которые сейчас доступны только офлайн.

Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий совместно с Министерством цифровой трансформации работает над цифровизацией и других государственных сервисов.