На Луганщине полиция продолжает осмотры домохозяйств после пожаров: количество разрушенного жилья растет

По состоянию на 7:30 6 октября продолжается тушение пожаров в лесных массивах Попаснянского и Станично-Луганского районах.
Об этом сообщает полиция Луганской области.
Открыто 11 уголовных производств по статье 270 УК Украины (Новоайдарский, Попаснянский, Северодонецкий, Лисичанский, Старобельский, Станично-Луганский, Белокуракинский, Сватовский и Меловской, Троицкий ОП ГУНП).
По предварительным оценкам ГСЧС ориентировочная площадь пожаров составляет 22121 тыс. гектаров (из них 9400 га верховой).
По состоянию на 07.30 6 октября за сутки на территории Луганской области произошло новых 36 пожаров, из которых ликвидировано 4 пожара, наиболее резонансные 3, из которых в Станично – Луганском районе и 1 пожар в Попаснянском районе:
- у населенного пункта Артема – возгорание сухой растительности, кустарника на площади 20 га и лесной подстилки на площади 4 га. Пожар локализован;
- у с.Болотенное – возгорание сухой растительности, кустарника на площади 6 га;
- у с.Старый Айдар – возгорание сухой растительности, кустарника на площади 10 га.
- у ст.Светланово Попаснянский район – возгорание сухой растительности, кустарника. Пожар локализован на площади 1,1 га.
Сведения о пострадавших:
По состоянию на 07.30 06.10.2020
- погибло – 11 человек;
- оказана медицинская помощь – 19 лицам, 18 из которых госпитализированы;
Силы и средства, привлекаемые к ликвидации пожара на территории области:
- 756 работников и 174 единицы техники ГСЧС (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская и Харьковская области), в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, 1148 военнослужащих и 31 единица техники ВСУ, 277 работников и 127 единиц техники Гослесагентства;
- 534 работника полиции и военнослужащих НГУ.
Осуществляется патрулирование по 4 зонам ответственности, задействовано 169 правоохранителей (автопатрули – 23; пешие патрули – 22), из которых:
- Зона №1 (прилегающие районы г.. Северодонецк) – 55;
- зона №2 (Новоайдарский район) – 54;
- Зона №3 (Станично-Луганский район) – 50;
- Зона №4 (Кременской район) – 10.
На данный момент перекрытия дорожного движения на территории области не осуществляется.
Информация о проведении следственно-оперативных действий:
Проведено 265 осмотров зданий и местности, признаны потерпевшими и допрошены 465 человек, допрошено в качестве свидетелей – 187 человек, в целом выявлено повреждений 583 домов, 936 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств, гибель 630 голов домашних животных и 102 домашних птиц. Изъято 572 образцы продуктов горения, назначены 7 судебно-медицинских экспертиз.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции было установлено 4 вероятных источника воспламенения:
- в с. Смоляниново, Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети, которое произошло примерно 15.45 01.10.2020;
- в с. Половинкино и с. Запорожское Старобельского района вероятной причиной возникновения пожара, а именно возгорания сухой травы и лесного насаждения стало замыкание проводов высоковольтной электросети в результате сильных порывов ветра;
- в г.. Счастье, Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети. Возгорание произошло примерно вечером 30.09.2020;
- в пгт Белокуракино ул. Роскошная в результате неосторожного обращения с огнем 60-летней местной жительницы, которая разожгла костер на своем огороде, чтобы выжечь сорняк и сухую траву, огонь перекинулся на сухую вербу, находившейся неподалеку огорода.