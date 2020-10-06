На Луганщине полиция продолжает осмотры домохозяйств после пожаров: количество разрушенного жилья растет

По состоянию на 7:30 6 октября продолжается тушение пожаров в лесных массивах Попаснянского и Станично-Луганского районах.

Об этом сообщает полиция Луганской области.



Открыто 11 уголовных производств по статье 270 УК Украины (Новоайдарский, Попаснянский, Северодонецкий, Лисичанский, Старобельский, Станично-Луганский, Белокуракинский, Сватовский и Меловской, Троицкий ОП ГУНП).

По предварительным оценкам ГСЧС ориентировочная площадь пожаров составляет 22121 тыс. гектаров (из них 9400 га верховой).



По состоянию на 07.30 6 октября за сутки на территории Луганской области произошло новых 36 пожаров, из которых ликвидировано 4 пожара, наиболее резонансные 3, из которых в Станично – Луганском районе и 1 пожар в Попаснянском районе: