В сети говорят о смерти “экс-министра культуры ЛНР” от пневмонии

Сообщение о смерти 58-летнего “экс-министра” “ЛНР” Юрия Дерского распространил бывший руководитель Луганской областной телекомпании и экс-депутат Луганского облсовета Андрей Шаповалов.

Об этом сообщает Диалог

“Говорят, сегодня в Луганске умер Юрий Дерский… пневмония”, – уточнил Шаповалов.

Пользователи под постом журналиста подтверждают информацию. По неподтвержденным данным, смерть наступила от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией нового типа.

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Юрий Дерский – фигурант базы “Миротворец”. В апреле 2017 года он получил “медаль” “ЛНР” из рук Игоря Плотницкого. Оккупанты отметили работу Дерского с молодежью, особенно их эстетическое воспитание и подготовку.