В четырех селах под Северодонецком полностью сгорели 353 дома, частично – 106

Сергей Гайдай поручил главам громад восстановить людям документы и оценить ущерб от пожаров в частных домохозяйствах.

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации г.Северодонецк.

Какие действия предпринимает ВГА и сельские головы, рассказал руководитель ВГА Александр Стрюк.

«В поселках созданы рабочие штабы, в состав которых входят сотрудники ГСЧС, специалисты из отдела гражданской защиты, экологической безопасности и охраны труда, управления землеустройства, градостроительства и архитектуры, отдела государственного архитектурно-строительного контроля, управления социальной защиты и тому подобное. Осуществлен подомовой обход в каждый дом, к каждому человеку. Совместно с военными, командованием ООС, сотрудниками ГСЧС происходит масштабная работа по разбору пожарищ. По всем поселкам проведено актирование домов, и на сегодняшний день у нас есть полная картина, какие дома полностью сгорели, какие частично. Мы приняли заявления от погорельцев на получение материальной помощи от военно-гражданской администрации, помощи от области и государства. С каждым проведена разъяснительная работа по вопросам, связанным с восстановлением документов и компенсацией убытков ».

Так, на 5 октября установлено, что огнем разрушено:

152 дома полностью, 51 частично - в Вороново; 185 дом полностью, 51 частично - в Сиротино; 2 дома полностью, 4 частично - в Метелкино; 14 домов полностью - в Осколоновке.

«Главные задачи сегодня – по каждому пострадавшему сейчас наработать весь пакет документов на получение людьми материальной помощи из местного, областного и от государства.

Из местного – примерно 5000 грн.

Из областного – около 20000 грн.

Из государственного – это 300 тыс. грн за полностью разрушенный дом, 200 тыс. грн за погибшего члена семьи, 50 тыс. грн за частичное повреждение дома и 20 тыс. грн, если пострадало хозяйство ». – подчеркнул Александр Стрюк.