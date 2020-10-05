В четырех селах под Северодонецком полностью сгорели 353 дома, частично – 106

Сергей Гайдай поручил главам громад восстановить людям документы и оценить ущерб от пожаров в частных домохозяйствах.
Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации г.Северодонецк.
Какие действия предпринимает ВГА и сельские головы, рассказал руководитель ВГА Александр Стрюк.
«В поселках созданы рабочие штабы, в состав которых входят сотрудники ГСЧС, специалисты из отдела гражданской защиты, экологической безопасности и охраны труда, управления землеустройства, градостроительства и архитектуры, отдела государственного архитектурно-строительного контроля, управления социальной защиты и тому подобное. Осуществлен подомовой обход в каждый дом, к каждому человеку. Совместно с военными, командованием ООС, сотрудниками ГСЧС происходит масштабная работа по разбору пожарищ. По всем поселкам проведено актирование домов, и на сегодняшний день у нас есть полная картина, какие дома полностью сгорели, какие частично. Мы приняли заявления от погорельцев на получение материальной помощи от военно-гражданской администрации, помощи от области и государства. С каждым проведена разъяснительная работа по вопросам, связанным с восстановлением документов и компенсацией убытков ».
Так, на 5 октября установлено, что огнем разрушено:
152 дома полностью, 51 частично - в Вороново;
185 дом полностью, 51 частично - в Сиротино;
2 дома полностью, 4 частично - в Метелкино;
14 домов полностью - в Осколоновке.
«Главные задачи сегодня – по каждому пострадавшему сейчас наработать весь пакет документов на получение людьми материальной помощи из местного, областного и от государства.
Из местного – примерно 5000 грн.
Из областного – около 20000 грн.
Из государственного – это 300 тыс. грн за полностью разрушенный дом, 200 тыс. грн за погибшего члена семьи, 50 тыс. грн за частичное повреждение дома и 20 тыс. грн, если пострадало хозяйство ». – подчеркнул Александр Стрюк.