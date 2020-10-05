Основные работы на трассе между Северодонецком и Золотым хотят завершить в середине ноября

На дороге Р-66 между Северодонецком и Золотым продолжается ремонт по «Национальному проекту « Большое строительство ».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



На участке км 178 + 800 – км 194 + 500 от населенного пункта Горское к блокпосту в Лисичанске сейчас укладывают нижний слой асфальта.

По информации подрядчика ООО «Ростдорстрой», при благоприятных погодных условиях нижний выравнивающий слой будет полностью сделан в ближайшие дни.

Ожидается, что к середине ноября основные работы на маршруте Северодонецк – Золотое будут завершены.

Участок, который восстанавливают, пролегает через Северодонецк, Лисичанск и Попаснянский район.

Общая протяженность маршрута от Северодонецка до Золотого – 35,7 км (дорога Р-66 контрольно-пропускной пункт «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск, км 158 + 850 – км 194 + 500).