“Даже похоронить нечего”: дочь погибшей в результате пожаров в Луганской области. ВИДЕО

Который день на Луганщине продолжается ликвидация масштабных пожаров. Сотни семей потеряли в огне все нажитое имущество, а некоторые и своих близких.

Сюжет о пожарах в Луганской области вышел в эфире программы “ТСН. Тиждень”, передает Час Пик.

На данный момент подтверждена гибель в пожарах 11 человек. Некоторые из них сначала считались пропавшими без вести. Так произошло с 64-летней женщиной, которая зашла в горящий дом, чтобы забрать вещи, и больше не вернулась.

Супруги были дома, когда село начало гореть. Муж побежал к машине и сказал жене убегать из дома. Что было дальше – теперь можно только догадываться.

“Осталось полчерепа и косточки. И сережка. Теперь даже похоронить нечего”, – говорит дочь погибшей.

Женщина предполагает, что ее мать могла вернуться за документами и деньгами – в доме стоял сейф. Также, по словам дочери, у ее матери могло стать плохо с сердцем.

18 местных жителей госпитализированы. В целом эвакуировать из пожаров пришлось 150 человек.

Пострадавшие от пожаров теперь разбирают пепелища, которые остались от их домов, и надеются на какую-то компенсацию от государства.