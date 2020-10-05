Пожары на Луганщине: какая ситуация по состоянию на 16:00 5 октября

На территории Луганской области продолжается тушение пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Основные усилия ГСЧС были направлены на защиту населенных пунктов. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было.

В течение 1 – 5 октября:

-ликвидирован пожар лесной подстилки вблизи с. Байдовка Старобельского района на площади 50 га (12:30 01.10.2020)

-ликвидирован пожар лесной подстилки вблизи с. Чмыровка Старобельского района на площади 50 га (6:43 03.10.2020)

-ликвидирован пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района на площади 20 га (19:30 03.10.2020)

-ликвидирован лесной пожар вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района на площади 1 тыс. 400 га (9:00 03.10.2020)

-ликвидирован пожар камыша и сухой растительности вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района на площади 6 га (9:15 04.10.2020)

-ликвидирован лесной пожар вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Муратово и Капитаново Новоайдарского района на площади 2,6 тыс. га (8:30 05.10.2020)

-ликвидирован лесной пожар вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское на площади 6 тыс. га (8:30 05.10.2020)

-локализован лесной пожар вблизи с. Ольховое Станично – Луганского района на площади 2 тыс. га (19:30 03.10.2020).

Итак, по состоянию на 16 час. 5 октября из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 7 ячеек ликвидировано, 1 очаг локализован. Принимаются меры по локализации еще 2 очагов пожара:

на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района, огнем пройдено более 1,4 тыс. га лесных насаждений. Силы и средства ГСЧС сосредоточено на защите населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ). Привлечено 717 чел. и 109 ед. техники, из них от ГСЧС 351 чел. о / с и 80 ед. техники. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было.

лесной подстилки и сухой травы вблизи с. Артема Станично-Луганский района на площади около 2 га лесной подстилки и 20 га сухой травы в поле. Угрозы населенным пунктам нет. К тушению привлечены 60 человек. и 18 ед. техники, из них от ГСЧС 35 чел. о / с и 7 ед. техники. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было.



По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Привлечена тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ – 2 ед., ИМР – 1 ед.) и пожарный поезд.

Авиацией ГСЧС в течение 5 октября на территории Луганской области совершено 57 сбросов (222 тонны воды). С начала тушения пожаров 548 сбросов (1 тыс. 808 тонн воды).

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек – от полученных ожогов, 3 человека – в результате сердечных приступов, 4 человека – причина гибели устанавливается. Пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Информация о уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Всего к тушению привлечены около 2,5 тыс. человек и более 250 ед. техники, из них от ГСЧС – почти 700 человек и более 120 ед. техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская и Харьковская области), в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС.

По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 5 по 6 октября будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м / с, 6 октября порывы 15-20 м / с, температура воздуха до 23 градусов тепла.