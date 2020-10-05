В Беловодской ОТГ уличное освещение делают на 32 улицах громады

В Беловодской объединенной территориальной громаде продолжается реконструкция сети уличного освещения.

Об этом сообщает пресс-служба поселкового совета.



Реконструкция по восстановлению всего уличного освещения осуществляется за счет местного бюджета. Ремонт электросети наружного освещения проводится на 32 улицах громады . Общая стоимость проекта – 6 855 000. грн.

Восстановление уличного освещения проводят в таких населенных пунктах ОТГ: Беловодск, Бараниковка, Зелековка, Нижнебараниковка, Брусовка, Городище, Евсуг, Кононовка, Гармашовка, Лимаревка, Литвиновка, Новолимаровка, Парневое, Плугатар, Новоспасовка, Семикозовка, Шуликовка, Даниловка, Третьяковка.



Всего за 7 месяцев работы в Беловодской ОТГ проведения 26,8 км линий. Сейчас продолжаются монтажные работы по подключению освещения и уже 13 улиц стали более комфортными и безопасными. Среди них – ул. Вишневая (Беловодск), ул. Мира, ул. Юрченко (Бараниковка), ул. Елисеева (Зелековка), ул. Степь Украины (Нижнебараниковка), ул. Степная (Брусовка), ул. Центральная (Лимаревка), ул. Центральная (Новолимаровка), ул. Центральная (Парневое), ул. Широкая, ул. Артельная (Семикозовка), ул. Дружбы, ул. Пушкина (Даниловка) и ул. Мира (Шуликовка).