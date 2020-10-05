В Лисичанске за поножовщину задержали 55-летнего мужчину

Мужчину, подозреваемого в совершении преступления, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

В Лисичанский отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что к ним госпитализировали 42-летнего местного жителя с многочисленными проникающими ножевыми ранениями.

Сотрудники следственно-оперативной группы, выехавшие на место происшествия установили обстоятельства и лицо, подозреваемое в совершении правонарушения. Им оказался 55-летний местный житель.

По предварительной информации между мужчинами возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанес ножевые ранения потерпевшему.

Данный факт внесен в ЕРДР по ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и под процессуальным руководством прокуратуры проводится досудебное следствие.