Станично-Луганская РГА: продолжается ликвидация пожара возле села Артема (фото, видео)

Пожарные отстояли от огня электроподстанцию, что возле села Артема Станично-Луганского района и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль населенного пункта.
Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.
Напомним, что сегодня, в обеденное время, поступила информация о новом пожаре между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема.
“Сейчас пытаются потушить огонь, который распространяется в направлении пгт Петропавловка и окраины села Артема.
Для безопасного тушения пожара, электроподстанция пока остается обесточенной”, – сказано в сообщении.