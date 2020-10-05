Станично-Луганская РГА: продолжается ликвидация пожара возле села Артема (фото, видео)

Пожарные отстояли от огня электроподстанцию, что возле села Артема Станично-Луганского района и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль населенного пункта.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Напомним, что сегодня, в обеденное время, поступила информация о новом пожаре между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема.

“Сейчас пытаются потушить огонь, который распространяется в направлении пгт Петропавловка и окраины села Артема.

Для безопасного тушения пожара, электроподстанция пока остается обесточенной”, – сказано в сообщении.