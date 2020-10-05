Местные жители слышали хлопок: в Станично-Луганском районе начался новый лесной пожар

В Станично-Луганском районе Луганской области горит сосновый лес между селами Артема и Нижнетеплое.

Об этом в комментарии сообщил LIGA.net глава Станично-Луганской РГА Юрий Золкин.

“Между селами Артема и Нижнетеплое есть участок, который засажен лесными массивами. Там за эти дни не было ни одного проявления возгорания и пожара. Местные жители говорят, что кто-то слышал хлопок, потом произошло возгорание, и начался лесной пожар”, – отметил Золкин.

По его словам, сейчас удалось спасти магистральный газопровод.

“Потом ветер повернул в направлении подстанции, у нас тут огромная подстанция Луганской ТЭС. Ситуация очень тяжелая”, – уточнил Золкин.

Он подчеркнул, что на месте пожара находятся спасатели, лесники, местные фермеры.

“Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема”, – уточняется в сообщении Станично-Луганской РГА.