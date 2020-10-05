Синоптики Луганщины предупреждают о сильных заморозках

Во вторник, 6 октября, в Луганской области ожидается небольшая облачность. Без осадков. Сильные заморозки. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 3-8 0 тепла, местами в воздухе и на почве заморозки 0-3 0 мороза, днем 19-24 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 5-7 0 тепла, на почве заморозки 0-3 0 мороза, днем 22-24 0 тепла.

по городу Луганск

Небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 5-7 0 тепла, на почве заморозки 0-3 0 мороза, днем 21-23 0 тепла.

Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды по области на 07 октября – 10 октября 2020

07.10 Небольшая облачность. Без осадков. Сильные заморозки. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 3-8 0 тепла, местами в воздухе и на почве заморозки 0-3 0 мороза, днем 19-24 0 тепла.

08.10 Небольшая облачность. Без осадков. Сильные заморозки. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 3-8 0 тепла, местами в воздухе и на почве заморозки 0-3 0 мороза, днем 19-24 0 тепла.

09.10 Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 5-10 0 тепла, днем 17-22 0 тепла.

10.10 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 5-10 0 тепла, днем 17-22 0 тепла.