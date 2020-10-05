Сгорели целые улицы: пострадавшие от пожара села Капитаново и Муратово. ФОТО

Села Капитаново и Муратово Новоайдарского района сильно пострадали после лесных пожаров, охвативших Луганскую область 30 сентября и 1 октября. Известно, что ликвидация очагов возгораний продолжается и по сей день.

На странице amateur_photo_sever в Инстаграм опубликованы фотографии и видео, сделанные с высоты птичьего полета. Они наглядно показывают, насколько сильно разрушены села после пожаров.

“Оба села очень сильно пострадали. Люди свозят еду и одежду для пострадавших и спасателей к местному магазину. Капитаново пострадало сильнее. Целые улицы сгорели и большинство построек разрушены”, – сказано в комментарии авторов фото- и видеоматериалов.