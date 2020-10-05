НВФ “ЛНР” существенно ограничили пропуск через КПВВ “Станица Луганская”

Как известно, сегодня, 5 октября, по решению командующего ООС, была возобновлена работа КПВВ “Станица Луганская”. Но пропуск людей тормозят незаконные вооруженные формирования на временно неподконтрольной территории.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

“В 9:00 Государственная пограничная служба начала пропуск людей на оккупированную территорию, но где-то в 10.00 оккупанты со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей. Из оккупированной территории ни одним человек не пересек КПВВ. Сейчас на КПВВ находится около нескольких тысяч человек”, – сказано в сообщении.

Позднее в РГА добавили, что в 11:00 НВФ начали пропускать по 15 человек.

Напомним, что КПВВ несколько дней не работал из-за пожаров на линии соприкосновения.