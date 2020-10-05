Счетчики воды и комплектующая трубопроводная арматура от компании Invol Plus

Счетчики воды представляют собой контрольно-измерительные устройства, которые используются с целью точного учета количества расходуемой воды внутри промышленного или бытового помещения. В нашей стране наиболее часто используются следующие виды счетчиков:

Механические;

Ультразвуковые;

Магнитные.

Стоит отметить, что на практике основное отличия между данными устройствами заключается в давлении жидкости, учет которой в будущем будет вестись. При выборе водомеров необходимо ориентироваться на ключевые особенности трубопроводной системы, где будет выполнен монтаж оборудования. В данном случае рекомендовано ориентироваться на следующие параметры:

Температура транспортируемой жидкости. Счетчики разделяются между собой относительно температуры воды, учет которой будет осуществлен. Соответственно, при необходимости учета горячей воды – необходимо провести монтаж счетчика для горячей воды. Для холодной воды существуют аналогичные устройства, эксплуатация которых осуществляется при условии температуры транспортируемой жидкости до +40 градусов. Качество воды. Обязательно нужно предварительно провести оценку качества транспортируемой воды, а также оценить количество примесей и других загрязнителей. При условии большого количества загрязнений в воде, необходимо оборудовать систему качественным фильтром или провести установку ультразвукового счетчика.

Ультразвуковое и магнитное оборудование по стоимости будет существенно выше механических вариантов, а сама процедура установки более сложная. Важно отметить пункт под названием поверка контрольно-измерительного оборудования. Процедура подобного типа осуществляется 1 раз в 4 года с момента производства водомера. Весь ассортимент счетчиков можно посмотреть на сайте https://invol.com.ua/schetchik-vody/.

Трубопроводная арматура от производителя

Качественная трубопроводная арматура – это залог надежности системы, поэтому данному оборудованию стоит уделить особое внимание. Первоначально стоит отметить разделение трубопроводной арматуры относительно вариантов ее установки:

Сварной. Вариант используется преимущественно для систем, где отсутствует необходимость разбора отдельных участков трубопровода. Также сварной метод установки в некоторых случаях регламентирован требованиями, а для работы используется метод электродуговой сварки.

Фланцевое. Соединение подобного типа является разборным, применяется для транспортировки веществ под высоким давлением или с высокой температурой.

Резьбовое. Применяется в системах, где характеристики транспортируемой жидкости не превышают стандартных показателей.

Муфтовое. Оптимальный вариант при условии низкого давления внутри системы и умеренного температурного режима.

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