Владимир Остапчук обвинил шоу Осадчей в манипуляциях и рассказал, как помогает детям после развода

Владимир Остапчук пожаловался на программу Кати Осадчей “Світське життя”, которая представила их с невестой в невыгодном свете. В интервью Осадчая спросила пару о том, правда ли, что телеведущий после развода с Еленой Войченко не дает денег на детей, но подарил Кристине Горняк автомобиль за $50 тыс. Вместо настоящего ответа, где Остапчук рассказал, что любит своих детей и финансово им помогает, “Світське життя” подмонтировало ответ на другой вопрос – зачем Горняк выставляет в соцсетях свое дорогое авто.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

“Знаете, можно сидеть и говорить: “Ой, все так плохо, вся жизнь плохая”. А можно радоваться тому, что есть, и показать, не бояться, что кто-то что-то скажет”, – ответила невеста Остапчука. В связке с вопросом о детях зрители могли подумать, что паре наплевать на обязательства и они хотят просто наслаждаться жизнью. Такой монтаж разозлил и шокировал шоумена.

“Я достаточно неконфликтный человек. На многие вещи не реагирую в принципе, считаю это ниже достоинства. Но здесь – я в шоке, – заявил Остапчук в Instagram-историях. – О том, что я якобы не даю денег бывшей семье, но при этом покупаю автомобиль в новую семью. Я плачу более 30 тыс. Грн в месяц за частные школы и садик. Я плачу 25 тыс. Грн за продукты, я покупаю одежду и провожу с детьми 2-3 дня в неделю. Это легко увидеть и не делать скандал там, где его нет. Если мужчина молчит и не реагирует на публичные выпады, это не значит, что все правда и он виноват”.

Владимир утверждает, что его ответ вырезали. “Я сказал о том, что люблю своих детей, никогда даже не подумаю их бросить и я их обеспечиваю. Зачем вы, “Світське життя”, выставляете это в таком свете? Что нам якобы наплевать на всех, мы такие ох***шие и публично говорим та пофиг на детей вообще. Ради хайпа?”

Также Остапчук показал скриншоты и чеки, подтверждающие выплаты Елене Войченко и за питание в детскому саду в сентябре 2020 года.

“Хотите сенсаций – пожалуйста. Только оставьте в покое моих детей и их нервную систему. И мою семью. Я за них буду до конца. Если хотите хайпа, не делайте это так непрофессионально и подло, – написал телеведущий. – Я остро реагирую на вопиющую ложь и безумно люблю своих детей. И я никому не позволю говорить, что это не так. Именно поэтому я против фасадных браков. Жизни ради мнимого спокойствия. Ведь дети все равно видят фальшь и ругань. Зачем их мучить и себя? Папа и мама будут любить всегда, независимо от того, где они и с кем. А если вы думаете, что нужно мучиться, – сходите к психологу. Может он расскажет вам о том, что несчастный родитель не сможет воспитать счастливого ребенка”.

Ранее Владимир Остапчук переболел коронавирусом и описал его симптомы по дням. Самыми тяжелыми оказались первые 5 дней болезни, и телеведущий посоветовал не относится к эпидемии легкомысленно.

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