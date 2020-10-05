Гайдай: На оккупированных территориях возле КПВВ “Станица Луганская” наблюдается задымление

На оккупированных территориях у КПВВ “Станица Луганская” идет задымление, поэтому возможно приостановление работы пункта на определенное время.

Об этом сказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в видеообращении, опубликованном на Facebook, передает УНН .

“В 09:00 утра сегодня работа КПВВ (” Станица Луганская “- ред.) Будет восстановлена. На оккупированной территории вблизи КПВВ, к сожалению, идет пожар, идет определенное задымление. Если очень мощный дым будет переходить непосредственно на КПВВ, то мы будем приостанавливать на время – час, два, сколько надо – работу КПВВ, но не закрывать на период сильного задымления “, – сказал Гайдай.