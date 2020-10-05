Пожары на Луганщине: полиция уже выявила почти 500 поврежденных домов, 800 хозпостроек, 45 транспортных средств и гибель более 600 домашних животных

Продолжается тушение масштабных пожаров в лесных массивах: Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского, Кременского и Станично-Луганского районах и окрестностях городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.
Открыто 11 уголовных производств по статье 270 УК Украины (Новоайдарский, Попаснянский, Северодонецк, Лисичанск, Старобельский, Станично-Луганский, Белокуракинский, Сватовский и Меловской, Троицкий ОП ГУНП), сообщает полиция Луганской области.
По предварительным оценкам ГСЧС ориентировочная площадь пожаров составляет около 22 121 тыс. гектаров.
С 08.00 4 октября до 06.00 5 октября на территории Луганской области произошло 50 новых пожаров. В настоящее время из них не ликвидирован 1 пожар.
Продолжается тушение огня наиболее масштабных 3 ячеек:
- 1 ячейка: Станично-Луганский район на площади 3060 га. Пожар локализован. Проводятся оперативные действия по ликвидации пожара.
- 2 ячейка: В Новоайдарском и Северодонецком лесоохотничьем хозяйстве на площади 14420 га. Пожар локализован. Проводятся оперативные действия по ликвидации пожара.
- 3 ячейка: пожар в районе с. Смоляниново, с. Александровка, с. Боровеньки на площади 4641 га. Продолжается тушение пожара.
В результате возникновения новых пожаров повреждены 3 дома (1 – г. Сватово, 1 – Золотое-4 Попаснянский район, 1 – Белокуракинский р-н, с. Солидарное).
Сведения о пострадавших:
По состоянию на 06.00 05.10.2020:
- погибло – 11 человек;
- оказана медицинская помощь – 19 лицам, 18 из которых госпитализированы;
эвакуация населения
Эвакуированы 567 человек из следующих населенных пунктов:
- Прилегающая территория в г.. Северодонецк – 134 человека (с. Вороново – 44,
с. Осколоновка – 20 с. Александровка – 30 с. Сиротино – 17 с. Боброво – 11 (из которых 3 детей), с.Метелкино – 6, с. Боровское – 4, с. Пурдовка – 2);
- Кременской район – 318 человек (с.Боровеньки – 279, с.Замуловка – 25 с. Кудряшовка -14)
- Ст.-Луганский район – 80 человек (н.п. Ольховский дачный массив – 33, с.Пшеничне – 2, с. Болотенное – 1, а также с КПВВ «Ст.-Луганское» эвакуированы 44 человека в дом культуры пгт Станица Луганская)
- Новоайдарский район – 35 человек (с.Муратово и с.Капитаново – 35 человек размещены в пгт. Новоайдар в школе и больнице).
Силы и средства, привлекаемые к ликвидации пожара на территории области:
- 756 работников и 174 единицы техники ГСЧС (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская и Харьковская области), в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, 1148 военнослужащих и 31 единица техники ВСУ, 277 работников и 127 единиц техники Гослесагентства;
- 534 работника полиции и военнослужащих НГУ.
Осуществляется патрулирование по 4 зонам ответственности, задействовано 175 правоохранителей (автопатрули – 32; пешие патрули – 16), из которых:
- Зона №1 (прилегающие районы г.. Северодонецк) – 63;
- зона №2 (Новоайдарский район) – 54;
- Зона №3 (Станично-Луганский район) – 40;
- Зона №4 (Кременской район) – 18.
На данный момент перекрытие дорожного движения на территории области не осуществляется.
Информация о проведении следственно-оперативных действий:
Проведено 239 осмотров зданий и местности, признаны потерпевшими и допрошены 365 человек, допрошено в качестве свидетелей – 140 человек, в целом выявлено повреждений 488 домов, 775 хозяйственных построек, 45 транспортных средств, гибель 617 голов домашних животных. Изъято 525 образцов продуктов горения.