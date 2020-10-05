Пожары на Луганщине: полиция уже выявила почти 500 поврежденных домов, 800 хозпостроек, 45 транспортных средств и гибель более 600 домашних животных

Продолжается тушение масштабных пожаров в лесных массивах: Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского, Кременского и Станично-Луганского районах и окрестностях городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.



Открыто 11 уголовных производств по статье 270 УК Украины (Новоайдарский, Попаснянский, Северодонецк, Лисичанск, Старобельский, Станично-Луганский, Белокуракинский, Сватовский и Меловской, Троицкий ОП ГУНП), сообщает полиция Луганской области.



По предварительным оценкам ГСЧС ориентировочная площадь пожаров составляет около 22 121 тыс. гектаров.



С 08.00 4 октября до 06.00 5 октября на территории Луганской области произошло 50 новых пожаров. В настоящее время из них не ликвидирован 1 пожар.

Продолжается тушение огня наиболее масштабных 3 ячеек: