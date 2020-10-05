Станично-Луганская РГА: Все очаги пожаров локализированы, распространения огня и угрозы населенным пунктам нет

В Станично-Луганском районе по состоянию на 9:00 5 октября полностью локализованы все пожары общей площадью 3060 га. Распространение огня полностью прекращено.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Продолжается ликвидация очагов тления леса, сухой травы и камыша возле поселка Нижнетеплое, села Песчаное, пгт Петропавловка, поселок Валуйское, пгт Станица Луганская вблизи улицы Клубная и территория вдоль Северского Донца.

“Ситуация полностью контролируется. Угроз населенным пунктам нет. Продолжается ротация личного состава ГСЧС и Государственной лесной охраны”, – сказано в сообщении.