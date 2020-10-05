Ермак: Мирный план Украины по Донбассу на столе, осталось только получить ответ от визави

Украинский план мирного урегулирования войны на Донбассе уже «лежит на столе» и оппоненты должны четко ответить, поддерживают они его или нет.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина 24» в субботу, передает inforesist.org

По словам Ермака, одним из больших достижений в этом году стало то, что ни у кого из международных партнеров не возникает вопросов к украинской позиции. Глава ОП заверил, что Украине удалость выстроить атмосферу в переговорном процессе в Минске и в «нормандском формате» так, что ни у кого нет сомнений.

«И сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе. Осталось только получить ответ от наших визави», — сказал Ермак.

Он добавил, что можно уточнить детали этого плана и если есть реальное желание завершить войну на Донбассе, то можно установить четкие сроки и закончить ее.

«Если нет, то скажите громко об этом все, что вы не хотите прекращения войны в Украине», — подчеркнул Ермак.

Глава ОП отметил, что последний этап мирного плана — проведение местных выборов в ОРЛО на основании украинского законодательства и в соответствии с международными стандартами. При этом Украина должна вернуть свою территорию, забрать контроль над государственной границей, и тогда «на демилитаризованной зоне пройдут демократические выборы».