Лисянский: Офис омбудсмена получил более 150 заявлений жителей Луганщины о действиях должностных лиц во время пожаров

Представительство Офиса омбудсмена в Донецкой и Луганской областях получило более 150 заявлений, связанных с действиями должностных лиц во время пожаров.

Об этом в эфире Громадського радіо заявил представитель омбудсмена в Луганской, Донецкой областях Павел Лисянский.

«Люди говорили о различных случаях, что там (на Луганщине – ред.) были люди, которые жаловались, что пожарные автомобили не тушили пожар. Информацию мы получили, ее проверяем, мы не утверждаем, что это было именно так, потому что кроме того, что были жалобы на ГСЧС, люди жаловались, что не было эвакуации, людей некоторых эвакуировали, а некоторых – нет.

Жалуются на то, что нет патрулирования в полном объеме. Говорили, что когда подходят составлять акты поврежденного жилья – то людям не дают ни копию, ни фото копию, а в некоторых случаях составления идет без понятых, то есть такие случаи », – говорит Лисянский.

Он добавляет, что в настоящее время получили от людей более 150 заявлений, связанных с действиями должностных лиц.

«От людей мы получили более 150 заявлений (связанных с действиями должностных лиц во время пожаров – ред.) и это не последние, более 150 – это цифра по состоянию на пятницу 2 октября на 17:00. Все эти дни люди продолжают звонить.

В понедельник я буду проводить совещание, думаю, что до понедельника эта цифра увеличится в два раза », – добавляет Лисянский.