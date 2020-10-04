Война в Карабахе и Донбасс: Портников сказал, какой урок должна четко понять Украина

Известный украинский журналист и политолог Виталий Портников сделал для Украины главный вывод после возобновления войны в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Диалог

Комментируя конфликт между Арменией и Азербайджаном, который длится несколько десятилетий, он отметил, что боевые действия в Карабахе начались еще во времена Советского Союза. Впоследствии политикам удалось заморозить конфликт и создать Минскую группу по урегулированию ситуации.

Однако, несмотря на все усилия Минска и переговоры, накануне война вспыхнула с новой силой. Портников провел параллели с украинским Донбассом и отметил, что на Востоке страны сейчас также действует режим прекращения огня. Однако, несмотря на перемирие, война для Украины будет длиться до тех пор, пока весь Донбасс и Крым не будут возвращены под контроль Украины, а государство не вернется в границы, признанные международным сообществом.

Украинцам не стоит расслабляться, именно до полного освобождения всех территорий от российской оккупации Украина будет жить в состоянии войны.

Война может вспыхнуть в любой момент, поскольку Россия не изменила своих планов в отношении Украины.