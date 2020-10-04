В Луганской области полицейские разоблачили схему подкупа избирателей

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства открытого по ч. 4 ст. 160 УК Украины “Подкуп избирателя, участника референдума” и направлены на установление всех обстоятельств правонарушения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Сегодня днем, 4 октября, в ходе осмотра одного из магазинов в г. Кременная полицейскими обнаружены и изъяты продуктовые наборы и списки избирателей, что указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность главы г.. Кременная.

Выявить схему удалось благодаря слаженным действиям оперативников Управления уголовного розыска, следователем Следственного управления, спецназовцев и сотрудников Кременского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Также, полицейскими установлены свидетели происшествия и лица, которые успели получить продукты питания.

Сейчас полиция устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к организации схемы подкупа избирателей.