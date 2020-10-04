Луганщина: из 8 основных очагов пожаров 4 – ликвидировано. На 3 – пожары локализованы

На территории Луганской области продолжается тушение пожаров, возникших 30 сентября и 1 октября.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

По состоянию на 12 ч. 4 октября из 8 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 4 ячейки ликвидированы, на 3 очагах пожара локализованы, принимаются меры по локализации очага пожара лесного массива в районе с. Смоляниново, а именно:

ячейка № 1 пожар, возникший на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района, огнем пройдено более 1,4 тыс. га лесных насаждений. Силы и средства ГСЧС сосредоточено на защите населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ). Привлечено 492 чел. и 88 ед. техники, из них от ГСЧС 239 чел. о / с и 59 ед. техники.

Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было .

ячейка № 2 вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское с последующим распространением в направлении. Северодонецк. Пожар локализован в 19 час. 30 мин. 3 октября на площади около 6 тыс. га. Привлечено 467 чел. и 64 ед. техники, из них от ГСЧС 68 чел. о / с и 18 ед. техники.

ячейка № 3 вблизи н.п. Трехизбенка, Муратово и Капитаново (Новоайдарский район). Пожар локализован в 20 час. 00 мин. 2 октября на площади около 2,6 тыс. га. Привлечено 224 чел. и 59 ед. техники, из них от ДСНС 28 чел. о / с и 6 ед. техники.

ячейка № 4 вблизи сел Лобачево и Геевка (Станично-Луганский район) лесной пожар. Пожар в 9 час. 00 мин. 4 октября ликвидирован .

ячейка № 5 между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема (Станично-Луганский район). Пожар камыша и сухой растительности в 19 час. 30 мин. 3 октября ликвидирован .

ячейка № 6 вблизи с. Ольховое (Станично-Луганский район). Пожар локализован в 19 час. 30 мин. 3 октября на площади около 2 тыс. га. Для тушения дополнительно привлечен пожарный поезд. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (ИМР). Привлечено 211 чел. и 57 ед. техники, из них от ГСЧС 90 чел. о / с и 30 ед. техники.

ячейка № 7 вблизи с. Болотенное (Станично-Луганский район). Пожар камыша и сухой растительности в 9 час. 15 мин. 4 октября ликвидирован .

По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем всех 7 ячеек составляет более

20 тыс. га.

Авиацией ГСЧС в течение 4 октября на территории Луганской области совершено 12 сбросов (96 тонн воды). С начала тушения пожаров 354 сброса (1 тыс. 222 тонны воды).

Во время ликвидации лесных пожаров обнаружено тела 11 человек , из которых: 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 лицо – от полученных ожогов, 3 человека – в результате сердечных приступов и 4 лица причина гибели устанавливается.

Информация о уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек . Всего к тушению привлечены 1 тыс. 535 человек и 302 ед. техники , в том числе от:

ГСЧС – 472 чел., 122 ед. техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская Полтавская и Харьковская области), в том числе 3 самолета АН-32 П и 3 вертолета ГСЧС. Проведена ротация личного состава Запорожской, Кировоградской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областей. Развернуто передвижной пункт управления ГСЧС.

По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 4 по 6 октября будет наблюдаться переменная облачность, без осадков , ветер юго-восточный 7-12 м / с, 6 октября порывы 15-20 м / с, температура воздуха до 23 градусов тепла.