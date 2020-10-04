В Луганской области очередной антирекорд по выявленным новым случаям COVID-19

За минувшие сутки, 3 октября, в Луганской области лабораторно подтверждено 80 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных в области заболеваний:

город Северодонецк – 21 человек, Лисичанск – 16 Рубежное – 3, Беловодский район – 8, Белокуракинский – 4, Кременской – 5, Марковский – 3, Новоайдарский – 2, Новопсковский – 4, Попаснянский – 5, Станично-Луганский – 4, Старобельский – 5.

Среди них: 45 – больные пневмонией, 27 – из числа ранее определенных контактных лиц, 4 – прибыли из временно оккупированных территорий и из-за рубежа, 4 – самообращение.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден в 1288 человек.

Из них выздоровели – 613 (5 за последние сутки); лечатся – 658 (129 – на стационаре, 528 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 78,2%.

По данным Министерства здравоохранения, 4 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 226 462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4397 летальных, 100107 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4140 новых случаев. Всего проведено 2382259 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1370 пациентов.