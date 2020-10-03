Последняя информация о пожарах на Луганщине: спасателям удалось ликвидировать один и локализировать три очага

На территории Луганской области продолжается тушение пожаров, возникших 30 сентября и 1 октября.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Продолжается тушение 6 основных ячеек:

ячейка № 1 пожар, возникший на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района, огнем пройдено более 1,4 тыс. Га лесных насаждений, в результате порывов ветра периодически наблюдается возникновение верхового пожара в районе населённых пунктов Боровеньки, Щедрищево и Пурдовка. Силы и средства ГСЧС сосредоточено на защите населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ). Привлечено 392 чел. и 79 ед. техники, из них от ГСЧС 239 чел. о / с и 53 ед. техники. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было.

ячейка № 2 вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское с последующим распространением в направлении. Северодонецк. Пожар локализован в 19

ч. 30 мин. 3 октября на площади около 6 тыс. га. Привлечено 156 чел. и 60 ед. техники, из них от ГСЧС 68 чел. о / с и 16 ед.техники.

ячейка № 3 вблизи н.п. Трехизбенка, Муратово и Капитаново (Новоайдарский район). Локализован в 20 ч. 00 мин. 2 октября на площади около 2,6 тыс. Га.

Привлечено 124 чел. и 23 ед. техники, из них от ДСНС 28 чел. о / с и 6 ед. техники.

ячейка № 4 вблизи сел Лобачево и Геевка (Станично-Луганский район) лесной пожар. Пожар локализован в 19 час. 30 мин. 3 октября на площади около 1 тыс.

400 га. Привлечено 93 чел. и 15 ед. техники, из них от ГСЧС 27 чел. о / с и 6 ед. техники.

ячейка № 5 между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема (Станично-Луганский район). Пожар камыша и сухой растительности в 19 час. 30 мин. 3 октября ликвидирован.

ячейка № 6 вблизи с. Ольховое (Станично-Луганский район). Пожар локализован в 19 час. 30 мин. 3 октября на площади порядка 2 тысяч. Га. Для тушения дополнительно

привлечен пожарный поезд. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (ИМР). Привлечено 156 чел. и 41 ед. техники, из них от ГСЧС 101 чел. о / с и 27 ед. техники.

ячейка № 7 вблизи с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорания свыше 6 га камыша и сухой растительности. Привлечено 100 чел. и 15 ед. техники, из них от ГСЧС

25 чел. о / с и 3 ед. техники.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем всех 7 ячеек составляет более 20 тыс. Га.

Авиацией ГСЧС в течение 3 октября на территории Луганской области совершено 162 сбросы (504 тонны воды) . С начала тушения пожаров 345 сбросов ( 1 тыс. 150 тонн воды ).

В ходе ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых причина гибели 4 человек устанавливается.

Информация о уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Всего к тушению привлечены 1 тыс. 539 человек и 306 ед. техники, в том числе от: ГСЧС – 472 человек, 122 ед. техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская Полтавская и Харьковская области), в том числе 3 самолета АН-32 П и 3 вертолета ГСЧС. Проведена ротация личного состава Запорожской, Кировоградской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областей. Развернуто передвижной пункт управления ГСЧС.

По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 3 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный до 15 м / с, температура воздуха до 23 градусов тепла.