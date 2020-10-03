Больно на это смотреть: уничтоженные огнем леса Луганской области. ФОТО

Адское пламя уничтожило тысячи гектаров леса в Луганской области в результате масштабных пожаров.

Фотографии, снятые с воздуха, показал пользователь ФБ Владислав Кравец.

“Вот так теперь выглядит большая часть всех лесов в Луганской области. Наверное, так же выглядят теперь легкие у большинства местных жителей”, – прокомментировал он фотографии.

Напомним, что на территории Луганской области продолжается тушение пожаров, возникших 30 сентября и 1 октября.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Погибли 11 человек. Десятки домов в разных населенных пунктах повреждены или сгорели полностью.