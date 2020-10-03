Станично-Луганская РГА: все граждане, эвакуированные в связи с пожарами, вернулись в свои дома

Продолжается локализация и ликвидация очагов горения леса, сухой травы и камыша в Станично-Луганском районе. Основными очагами горения остаются лесной массив возле поселка Ольховое, села Песчаное и территория вдоль Северского Донца.

Об этом сообщает Станично-Луганская РГА.

У поселка Ольховое, на ликвидации пожаров, продолжает работать тяжелая военная техника. Ситуация полностью контролируется. Угроз населенным пунктам нет. Продолжается ротация личного состава ГСЧС и Государственной лесной охраны.



Все эвакуированные жители сел, где была угроза возгорания жилых домов, вернулись в свои дома.



Продолжает работать пункт обогрева, развернутый в районном доме культуры. В связи с вынужденной, временной остановкой работы КПВВ вечером в пункт обогрева обращается около 40 человек, они дополнительно окружены заботой волонтеров.