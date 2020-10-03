В Луганской области новый антирекорд по выявленным случаям COVID-19 за сутки

В Луганской области и в Украине за сутки антирекорд COVID-19. Луганщина – 68 случаев, Украина – 4661.

Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

География выявленных в области заболеваний:

город Северодонецк – 15 человек, Лисичанск – 3, Рубежное – 10 Беловодский район – 5, Кременской – 5, Марковский – 4, Новоайдарский – 7, Попаснянский – 6, Сватовский – 4, Станично-Луганский – 2, Старобельский – 7.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 1208 человек.

Из них выздоровели – 608 (13 за последние сутки); лечатся – 582 (118 – на стационаре 464 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли две женщины 42 лет и 62 лет в Северодонецке и Беловодском районе.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 71,2%.

По данным Министерства здравоохранения, 3 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 222 322 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4353 летальных, 98737 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4661 новый случай. Всего проведено 2362857 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2146 пациентов.