Общая площадь, пройденная огнем на Луганщине, уже составляет 20 тысяч га

На территории Луганской области продолжается тушение пожаров, возникших 30 сентября и 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба областного спасательного ведомства.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

За прошедшие сутки: ликвидирован пожар лесной подстилки вблизи с. Чмыровка Старобельского района на площади 50 га.

Продолжается тушение 7 основных ячеек:

ячейка № 1 пожар, возникший на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района, огнем пройдено более 1,4 тыс. га лесных насаждений, в результате порывов ветра периодически наблюдается возникновение верхового пожара в районе населенных пунктов Боровеньки, Щедрищево и Пурдовка. Силы и средства ГСЧС сосредоточено на защите населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ). Привлечено 392 чел. и 51 ед. техники, из них от ГСЧС 126 чел. о / с и 34 ед. техники.

Учитывая угрозу распространения пожара местными органами власти проведено оповещение населения о возможной эвакуации в случае осложнения обстановки.

Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было .

ячейка № 2 вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское с последующим распространением в направлении г. Северодонецк. Возгорание лесного массива на площади 8,5 тыс. га. Привлечено 304 чел. и 17 ед. техники, из них от ГСЧС 65 чел. о / с и 16 ед. техники. По состоянию на 9:00 часть ячейки (Вороново – Боброво) локализован в районе населенных пунктов Боброво, Боровское и Осколоновка на площади 4 тыс. га.

ячейка № 3 вблизи н.п. Трехизбенка, Муратово и Капитаново (Новоайдарский район). Локализован в 20 ч. 00 мин. 2 октября на площади около 2,6 тыс. га. Привлечено 184 чел. и 9 ед. техники, из них от ГСЧС 14 чел. о / с и 3 ед. техники.

ячейка № 4 вблизи сел Лобачево и Геевка (Станично-Луганский район) лесной пожар на площади 300 га. Для тушения дополнительно привлечен пожарный поезд. Привлечено 322 чел. и 18 ед. техники, из них от ГСЧС 45 чел. о / с и 10 ед. техники.

ячейка № 5 между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 110 га. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ). Привлечено 366 чел. и 27 ед. техники, из них от ГСЧС 39 чел. о / с и 11 ед. техники.

ячейка № 6 вблизи с. Ольховое (Станично-Луганский район) огнем пройдено 1,1 тыс. га леса. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (ИМР). Привлечено 294 чел. и 47 ед. техники, из них от ГСЧС 101 чел. о / с и 27 ед. техники.

ячейка № 7 вблизи с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорания свыше 6 га камыша и сухой растительности. Привлечено 256 чел. и 30 ед. техники, из них от ГСЧС 55 чел. о / с и 15 ед. техники.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем всех 8 ячеек составляет более 20 тыс. га.

Авиацией ГСЧС в течение 2 октября на территории Луганской области совершено 123 сбросы (396 тонн воды). С начала тушения пожаров 183 сброса (646 тонн воды).

В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 11 человек , кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Причина гибели 4 человек устанавливается.

Информация о уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек .

Всего к тушению привлечены около 2,5 тыс. человек и более 210 ед. техники , из них от ГСЧС почти 700 человек и более 120 ед. техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская и Харьковская области), в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС.

По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 3 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков , ветер юго-восточный до 15 м / с, температура воздуха до 23 градусов тепла.