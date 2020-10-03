Возвращение “ВКонтакте”: названа главная угроза для Украины

Российские спецслужбы используют социальную сеть “ВКонтакте” для сбора данных, формирования общественного мнения и проведения манипуляций в Украине.

Об этом шла речь в интервью украинских экспертов “источнику”.

В СНБО объясняют активизацию нездорового движения в Украине вокруг запрещенной соцсети тем, что ФСБ необходимо усилить влияние на украинское информационное пространство накануне местных выборов.

“Активизация работы программы нацелена на сбор данных граждан Украины и распространение дезинформации для воздействия на общественное мнение и манипуляции им. Такие действия, как правило, проводятся накануне знаковых событий. Сейчас – это проведение в Украине местных выборов”, – пояснил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк.

Военный обозреватель Александр Коваленко согласился с позицией СНБО.

“Любой информационный ресурс, находящийся на территории РФ, тем более, к архитектуре которого причастны российские специалисты, в той или иной степени зависит от российских спецслужб. “ВК”, находясь под контролем спецслужб РФ, позволяет собирать данные и вести каталогизацию украинских пользователей, отслеживать их местоположение”, – пояснил Коваленко.

Стоит отметить, что белорусский блогер Степан Путило, который владеет Telegram-каналом NEXTA (канал координирует действия протестующих в Беларуси – “источник”), в одном из своих интервью подтверждал, что белорусскому КГБ была доступна вся личная переписка задержанных оппозиционеров в “ВК “.

Недавно “ВК” “зашил” VPN прямо в мобильное приложение, которое потенциально делает эту соцсеть еще более опасной для украинцев. И хотя эксперты не прогнозируют массового возвращения украинских пользователей в “ВК” (люди давно уже нашли свою зону комфорта в Facebook и других социальных сетях), те пользователи, которые не прекращали заходить в “ВК”, станут еще более удобной “мишенью” для ФСБ.

“В чем суть VPN? Эта утилита позволяет заходить в социальную сеть под IP-адресом, совершенно не связанным с той страной, где блокируется эта соцсеть, – добавляет Коваленко. – Например, вы можете пользоваться “ВКонтакте” как гражданин Нидерландов или Сомали . Таким образом, вас сложнее отслеживать. Конечно, если вы выкладываете личную информацию, например, дату рождения, то отследить вас проще, но локализовать ваше местоположение достаточно проблематично. А если у пользователя уже нет необходимости пользоваться VPN, то люди будут заходить под своими реальными IP-адресами, тогда можно проводить не только информационную каталогизацию данных, но и отслеживать местоположение того или иного пользователя. И в этом основная угроза”.

Подробнее о том, почему россияне пытаются навязать Украине свои соцсети, читайте в материале “источника”: “Подарок для Кремля: почему блокировка “ВКонтакте” может быть опасной”.