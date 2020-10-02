Возгорания на Попаснянщине: двух жителей прифронтовой Катериновки госпитализировали с ожогами и порезами

За прошедшие сутки в Попаснянском районе Луганской области обнаружено около 20 очагов огня. Огонь уничтожил примерно 32 га сухой травы и два нежилых дома, 2 флигеля, одну летнюю кухню и несколько построек хозяйственного назначения.

По оперативной информации Попаснянского отдела ГСЧС пожары вспыхнули в Шипиловке, Белогоровке, Золотаревке, Подлесном, Новоивановке, Горском, Золотом-2 и Золотом-4, Катериновке и Попасной (р-ны Парусовки, Ким-Коммуна, Мельница).

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.



В результате масштабного пожара в селе Катериновка в больницу госпитализированы два жителя с термическими ожогами и порезами, полученными в результате тушения пожара. Пожар удалось локализовать и ликвидировать силами трех нарядов ГСЧС



Кроме того, ночью возник пожар на станции «Светланово», которую удалось ликвидировать, привлекая пожарный поезд.



Из-за сильного порывистого ветра некоторые жители района остаются без электроэнергии. Уже вторые сутки пять технических бригад работают в интенсивном режиме по всей территории Попаснянского района. Вчера они восстановили все порывы на высоковольтных линиях и отработали заявки от населения. Однако ветер не утихает и энергетиков уже ждут 90 новых абонентских заявок.



В РГА призывают жителей район соблюдать правила пожарной безопасности: “Если вы заметили возгорание в лесах, на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101»”.