В Северодонецкой ВГА рассказали о ходе ликвидации масштабного лесного пожара и назвали предварительные данные о поврежденном жилье

Продолжается ликвидация пожара, возникшего 30 сентября неподалеку Северодонецка. Работают бригады ГСЧС и происходит оценка ущерба пострадавшего населения.

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации г. Северодонецка.

На территории Северодонецкого района продолжается ликвидация пожара (Сиротино, Вороново, Метелкино, Боброво, Осколоновка). К сожалению, есть погибшие.



В работе штаба принимают участие руководитель военно-гражданской администрации Александр Стрюк, народный депутат Украины Алексей Кузнецов, заместители руководителя ВГА г.Северодонецк Олег Кузьминов, Александр Ольшанский, Ирина Степаненко, сотрудники ГСЧС, полиции, лесхоза, медики, представители всех служб города, которые обеспечивают его постоянную жизнедеятельность.



По информации Главного управления ГСЧС в Луганской области по состоянию на 13.00 пожар, возникший на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района, огнем пройдено более 1 тыс. 400 га лесных насаждений, в результате порывов ветра периодически наблюдается возникновение верхового пожара в районе населенных пунктов Боровеньки, Щедрищево и Пурдовка.

Силы и средства ГСЧС сосредоточено на защите населенных пунктов. Органами местной власти проведено оповещение. На данном направлении к тушению пожаров привлечено авиацию ГСЧС (3 самолета АН 32П и 2 вертолета МИ-8). В случае осложнения обстановки будет проведена эвакуация. Всего было эвакуировано 60 человек во временные пункты пребывания в СОШ №8 и СОШ №17. В настоящее время осталось 9 человек, требующих временного жилья, остальных забрали родственники. Им предоставлено комнаты в общежитии учебного заведения. Пострадавшие обеспечиваются горячим питанием и предметами первой необходимости.



За счет перераспределения ассигнований предусмотрено 1 000 000 грн на финансирование первоочередных потребностей по ликвидации последствий пожара, прежде всего на обеспечение горячего питания для пострадавших и работников ГСЧС, организацию перевозок пострадавших, медикаменты, топливо и тому подобное. Такое распоряжение «О внесении изменений в городской бюджет на 2020 год» руководитель ВГА города Северодонецк Луганской области Александр Стрюк подписал 01.10.2020.



Люди непрерывно приносят гуманитарную помощь пострадавшим от пожара в координационный центр по сбору гуманитарной помощи по ул . Сметанина, 5А (КДЮСШ 2), смт.Сиротино, Сиротинский поселковый совет, ул. Школьная, 34, С.Вороново, ул. Дружбы, 6, с.Метелкино, магазин «Хуторок», ул.Первомайская, 1, во временные пункты пребывания в СОШ №8 и СОШ №17. Из координационного центра постоянно развозится необходимое в Сиротино, Вороново, Метелкино, Осколоновку, Боброво.

Сейчас есть большая потребность в обеспечении людей средствами личной гигиены, одеялами, подушками, постельным бельем, продуктами длительного хранения.



По состоянию на 1 октября огнем разрушено:

79 домов полностью, 27 частично – в Вороново;

131 дом полностью, 10 частично – в Сиротино;

2 дома полностью, 4 частично – в Метелкино.



Три раза в день горячее питание обеспечено для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации лиц и сотрудников ГСЧС Украины.

Управлением здравоохранения Военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области организуется медицинское сопровождение эвакуированного населения и пострадавших в результате пожаров.



Комиссией ТЭБ и ЧС при ВГА г.Северодонецк происшествие, возникшее 30.09.2020 в результате пожара на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства Луганской области решено предварительно классифицировать, как чрезвычайную ситуацию регионального уровня, природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня.