В Рубежном водитель въехал в детские качели. Мужчине стало плохо за рулем

В Рубежном произошло дорожно-транспортное происшествие, водитель не справился с управлением и совершил наезд на детские качели.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Патрульные полицейские прибывшие на место аварии выяснили, что водителю стало плохо во время движения автомобиля. Инцидент произошел сегодня, около 13 часов, на проспекте Московском. До приезда скорой, инспекторы пытались привести мужчину в чувство и контролировали состояние.



По словам врача скорой помощи, прибывшая на место происшествия, у водителя случился инсульт. 71-летнего мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Кременской больницы.