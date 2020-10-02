COVID-19 на Луганщине: в Беловодском районе будет действовать «оранжевый» уровень опасности, еще в шести районах и Северодонецке – «желтый»



На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утверждено решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

В частности, «оранжевый» уровень установлен в Беловодском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



«Желтый» уровень – в городе Северодонецк и в Белокуракинском, Кременском, Марковском, Меловском, Станично-Луганском, Старобельском районах Луганской области.



Новое распределение вступит в силу с 00:00 часов 5 октября 2020 года.



С картой обновленных эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения можно ознакомиться по ссылке.



Полный перечень распределения уровней эпидемической опасности распространения COVID-19 по городам и районам – по ссылке.

Кроме того, с учетом предоставленных региональными комиссиями ТЭБ и ЧС предложений на территориях, где установлен «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, установлены ограничения по перечню, определяемому постановлением Кабинета Министров № 641 «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 ».