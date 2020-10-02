Волонтеры показали видео, на котором видно, как боевики поджигают сухостой недалеко от позиций ВСУ на Луганщине

Волонтеры БФ “Повернись живым” показали видео, которое им прислали военнослужащие, которые находятся на боевых позиция в Луганской области.

“На нем отчетливо видно, как террорист российско-оккупационных войск поджигает сухую траву неподалеку позиций украинских бойцов…Сколько таких умышленных поджогов было по всей передовой – неизвестно. К тому же враг использовал трассировочные пули. Поэтому Луганщина пылает уже третий день. При этом, самая сложная ситуация сложились именно вдоль линии разграничения – на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов, где в зону поражения попал 32 населенных пункта. Уже известно о девяти погибших и 17 госпитализированных, сотни людей, чьи дома сгорели дотла, эвакуированы. Военные бок о бок со спасателями и дальше воюют с огнем. И считают убытки. Квадрокоптер, камеры видеонаблюдения, мониторы, генераторы, километры кабеля – это только верхушка, неполный список того, что сгорело”, – пишут волонтеры.